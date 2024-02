Fontanella dell’acqua divelta a calci e spintoni Nel mirino dei vandali il parco di via Pirandello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)sradicata nel verde delpubblico di via. Brutta sorpresa, nel corso del weekend, per i fruitori dell’oasi attrezzata che si trova nel tratto urbano della Provinciale 108 per Cavacurta. Il manufatto è stato gettato a terra, verosimilmente a. Sicuramente sono state più persone ad agire con violenza contro la, vista la pesantezza della “vedova“. Laè rimasta a terra nella zona verde fino a ieri, quando è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’assessore alle Manutenzioni, Severino Giovannini. Non è la prima volta che a Codogno unfinisce neldi. A febbraio 2023 due ragazzine delle elementari erano state ...