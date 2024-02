Foggia | macchinista guida il treno con una bimba in braccio | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 É bufera su undel gruppo Ferrovie del Gargano, ripreso in un video in cuiuncon unain. Le immagini, riprese dal sito L’immediato, mostrano l’uomo che attraversa un passaggio a livello mentre gioca con la, seduta sulla console dove ci sono i comandi del. “Un comportamento non regolamentare” L’azienda in una nota ha dichiarato che l’uomo non è stato ancora identificato, ma che è già al lavoro per accertare la responsabilità, ammettendo che l’episodio si è verificato “su unin servizio sulla tratta-San Severo-Peschici”. Il comportamento delè stato definito “non regolamentare”, ma fortunatamente non si ...