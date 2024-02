Fleximan | l’emulatore colpisce nella Bassa | nel mirino uno speed velox

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Castenaso (Bologna), 6 febbraio 2024 -(o forse un suo emulatore) è approdatoBolognese, tra le pianure di Castenaso. Vittima del ‘vendicatore’ ignoto un autosulla via XXI ottobre che collega Castenaso alle terre di Budrio. Si tratta nello specifico di un Velo-Ok o, uno di quei rilevatori di velocità da terra, e non su palo, inseriti in cassoni di plastica posizionati a bordo strada. Ad accorgersi del misfatto gli agenti della Polizia Locale, questa mattina presto. Il vandalismo pare sia avvenutonotte quando la via XXI ottobre è silenziosa e ben poco trafficata. Il dispositivo non è stato né divelto né abbattuto, ma è stata danneggiata, probabilmente con un oggetto contundente, tutta la strumentazione interna di ...