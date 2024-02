Fisco | Foti | ' sinistra evade dalla realtà | con centrodestra record contro evasione'

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Nuova magra figura di Elly Schlein che in più occasioni ha sostenuto che il Governo distrizzava l'occhio agli evasori. Il 2023 segna invece un nuovopositivol'fiscale: 19,6 miliardi confluiti nelle casse dello Stato a seguito deilli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, cui vanno aggiunti 5,1 miliardi introitati grazie alla 'rottamazione' delle cartelle, pace fiscale e tregua fiscale, ilha chiuso il 2023 con un introito di 24,7 miliardi di euro, 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%). Inoltre ulteriori 6,7 miliardi sono frutto dell'attività che l'Agenzia entrate-Riscossione svolge per conto di altri enti (Inps, Inail, Ministeri, Prefetture e Comuni)". Lo afferma Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Mentre lacon polemiche infondate, ilfa i fatti -aggiunge- attraverso il recupero di imposte, tasse e contributi non versati, promuove unamico dei contribuenti e prosegue sulla strada della riforma fiscale, con l'approvazione dei relativi decreti legislativi”.

“Artisti: Soldati di luce” è il titolo della collettiva d’arte in programma a Palermo da martedì 6 fino a sabato 10 febbraio negli spazi dell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza. L ...“Artisti: Soldati di luce” è il titolo della collettiva d’arte in programma a Palermo da martedì 6 fino a sabato 10 febbraio negli spazi dell’Auditorium di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza. L ...L'Europa avrà bisogno di cinque-dieci anni e di ingenti somme di denaro per ripristinare la sua industria della difesa. Lo riferisce ...