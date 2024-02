Firenze | il cantiere della futura stazione di Belfiore apre le porte ai cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Una volta inaugurate, le grandi opere si vedono completate e pronte per l’uso. Ma come si è arrivato a quel punto? Come sono iniziati e quante fasi hanno avuto i lavori? Cosa c’è voluto per arrivare alla fase conclusiva di un’opera? Se lo chiedono in tanti. Per soddisfare queste curiosità, è stata data la possibilità di assistere da vicino all’avanzamento dei lavori per ladi domani e soddisfare le curiosità sulle fasi realizzative dell’opera. Con questi obiettivi ilnuovaAV di, questa mattina, 6 febbraio, ha aperto, per la seconda volta dopo quella dello scorso dicembre, lea quarantadi. La visita rientra nel progetto “Cantieri Parlanti”, ...