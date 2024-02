Fiorentina | partenze lente e primi tempi a secco I motivi del calo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – Se l’allarme non è rosso è di color arancione particolarmente acceso. Fra i tanti dati che sta analizzando Vincenzo Italiano col suo staff c’è quello relativo all’approccio alla partita. O meglio. Al rendimento della squadra nei. Dato chiaro, che comincia a preoccupare. Perché ormai è un mese (dalla partita dell’Epifania contro il Sassuolo) che puntualmente la squadra regala la prima frazione di gioco agli avversari. Rimontare è difficile per una serie diovvi. Non ultimo quello tattico: difendersi con tanti uomini e ripartire è lo sport preferito di quasi tutte le squadre in Serie A. In buona sostanza, andando sotto nel punteggio si complica esponenzialmente il piano partita. Impossibile parlare di condizione fisica. La squadra cresce nella ripresa. Al di là dei risultati finali il ...

