Fiorentina | Nico Gonzalez non è ancora al meglio Le sue condizioni verso il Forsinone

(Di martedì 6 febbraio 2024)è certamente il giocatore di maggior talento in casa. Arrivato dallo Stoccarda per circa 28 milioni di euro,...

Niente da fare: nemmeno un rigore è stato sufficiente alla Fiorentina per pareggiare una partita, alla fine difficile ma non impossibile. Invece ... ()

Il Lecce ospita la Fiorentina nella prima gara della 23esima giornata della Serie A: al Via del Mare arrivano due squadre in cerca di punti... (calciomercato)

La Fiorentina si è infilata in un circolo vizioso di risultati in un 2024 che non l'ha ancora vista vittoriosa e che l'ha portata... (calciomercato)

La lunga assenza di Nico Gonzalez ha coinciso con il lungo periodo di flessione patito dalla Fiorentina. Lo rimarca oggi la Repubblica (Firenze), appuntando che quando non c’è ...Fino a prima dell’inizio del 2024 c’era una sorprendente statistica che riguardava Nico Gonzalez: nelle volte in cui (sette ...o perché non disponibile o per scelta tecnica – la Fiorentina non aveva ...Voti fantacalcio e highlights di Lecce - Fiorentina, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024: Oudin è il migliore del match ...