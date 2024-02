Fiorentina-Inter Women 0-0 dopo i 90? | si va ai supplementari!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Termina con il punteggio di 0-0, sfida valevole per i quarti di ritorno di Coppa Italia Femminile (segui qui il Live della partita). Ecco quanto successo al Viola Parkil primo tempo terminato 0-0. AI SUPPLEMENTARI ?un primo tempo scialbo e povero di occasioni, nella ripresa al Viola Park siacheci provano di più. Le nerazzurre partono molto forte, che al 51? sfiora il gol del vantaggio con Lisa Alborghetti, che sbaglia da pochi passiun calcio d’angolo a favore. Al 59? break di Magull che sottrae palla a Toniolo in uscita, suggerimento per Cambiaghi. Ma l’attaccante non riesce a trovare l’impatto col pallone. Al 75? altra occasione per l’...