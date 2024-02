Fiorentina-Inter Women | 0-0 al 45? | poche emozioni | sussulto Cambiaghi

(Di martedì 6 febbraio 2024)gara valida per i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Leiste chiudono il primo tempo sullo 0-0 NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it. PRIMO TEMPO – Primi 45? equilibrati fraallo stadio ‘Curva Fiesole’ del Viola Park, con le nerazzurre che cercano il vantaggio per ribaltare il 2-2 maturato al ‘Breda’ all’andata. Un’occasione solo nel finale di tempo conche al 42? sfiora lo 0-1 di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Servirà uno spirito diverso nella ripresa per agguantare le semifinali della Coppa Italia ...

Fiorentina-Inter Women in campo tra poco per la partita di ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile . Fischio d’inizio alle ore 15:00 ... (inter-news)

Grande giornata di calcio oggi al Viola Park: alle ore 15 la Fiorentina Femminile scenderà in campo a Bagno a Ripoli per i quarti di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Si riparte dal 2-2 di ...Secondo quanto merso nelle ultime ore, in casa Inter filtra grandissimo ottimismo per chiudere il rinnovo di un calciatore. la situazione.Nella sua storia, l’Inter ci era riuscita soltanto con Mancini, nel 2006-07. In quella stagione arrivò a quota 60, ma era il dopo Calciopoli, la Juve si trovava in Serie B, con Milan, Lazio e ...