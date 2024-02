Fiorello e il gesto su Chiara Ferragni durante la prima puntata di Sanremo

(Di martedì 6 febbraio 2024)irrompe nellaserata di2024 con il collegamento dall'esterno dell'Ariston. "Hai visto il mantello? Per fare tutta sta roba abbiamo preso il budget di unadi Bella Ma' su Raidue", dicead Amadeus. Il mantello ha un messaggio per il direttore artistico: 'Ama...

Com'è noto, il legame tra Jova, Ama e Fiorello dura da oltre tren'anni ...scatti dove il tag diretto ha subito indirizzato ai due amici il suo pensiero. Un gesto che i fan stanno apprezzando ...«Mai ricevuto pressioni dalla Rai per fare un festival meloniano. Posso smentire qualunque cosa. Amadeus, a meno di ventiquattro ore, ...Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024 non è mancato un simpatico sketch comico di Fiorello, che in diretta ha citato una frase di Chiara Ferragni che in molti di certo conoscono.