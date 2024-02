Fiorello cita una frase di Chiara Ferragni in diretta a Sanremo

"Una volta i comunisti cita vano Gramsci , oggi cita no me...". A dirlo è Fiorello , durante la puntata di Viva Rai2! La gag nasce dall'episodio di ... (ilgiornaleditalia)

Puntuale, come ogni anno, Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del festival di Sanemo. Per la prima serata è affiancato da Marco Mengoni (ilgiornale)

Dall’apertura di Marco Mengoni all’irruzione sul palco dell’Ariston di Zlatan Ibrahimovi. E ovviamente non poteva mancare lui, Fiorello. Come preventivato le emozioni dunque non stanno mancando: la ...Fiorello ha presentato il suo “ Aristonello ”, il “ primo nella storia del Festival di Sanremo ”, come ha ricordato Amadeus. Sul suo lungo mantello nero, Fiorello ha citato ironicamente l’abito dello ..."Amadeus, pensati libero! E' l'ultimo!": Fiorello esordisce citando la Ferragni nella prima serata di Sanremo 2024 ...