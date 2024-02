Fiordaliso abbandona il GF | colpo di scena durante la diretta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nella puntata del 5 febbraio del Grade Fratello si è verificato undiinaspettato. Sul finire della messa in onda, poco prima che iniziassero le nomination, infatti, c'è stato un blocco molto toccante che ha riguardato. Alfonso Signorini ha invitato la donna in disparte per potersi confrontare un po' con lei. Negli ultimi giorni la cantante è stata piuttosto assente e spenta e, a quanto pare, ha manifestato agli autori del Grande Fratello la volontà dire il reality show. Nel corso della puntata, così, si è aperta con Signorini ed ha confermato la sua volontà di uscire dal programma. Tutti sono rimasti sconvolti, anche perché la donna non aveva detto nulla a nessuno.lascia il GF: il discorso commovente Ad un certo punto della puntata del 5 febbraio del GF, ...

In lacrime, dopo aver confermato la decisione di voler uscire dal Grande Fratello, Fiordaliso ringrazia Alfonso Signorini per averla salvata. La cantante torna poi in Casa per annunciare la sua ...Il Grande Fratello prosegue con la trentaquattresima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tut ...Entrata nella Casa ben cinque mesi fa, Fiordaliso ha vissuto questa meravigliosa avventura ...Vi amo moltissimo" esclama la concorrente, spiega di essere dispiaciuta per questo improvviso abbandono ...