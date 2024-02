Fioccano eventi ma si discute sulle risorse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci saranno anche il San B. Sound e la tappa finale del campionato di Serie A di beach soccer, nella lista didel calendario primaverile ed estivo 2024: manifestazioni che l’amministrazione comunale intende finanziare non con nuovestanziate in bilancio, ma con l’avanzo del 2023 e soprattutto con le future sponsorizzazioni. Per quanto riguarda quest’ultime, l’anno scorso ammontarono a 300mila euro, e quindi nei prossimi mesi il comune dovrà incamerare una cifra simile, o sarà costretto a impoverire il programma di appuntamenti. La discussione sugliè emersa nelle ultime riunioni di maggioranza, impegnata a redigere il bilancio di previsione che verrà approvato nel consiglio di fine febbraio. Uno dei paletti decisi dal vertice comunale è il mantenimento delle tariffe, che quindi non verranno aumentate e anzi, in ...