Fintyre | chiuso in anticipo il concordato preventivo e completato finanziamento da 20 milioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Seriate.Spa, leader nella distribuzione di pneumatici in Italia e primo operatore sul mercato nazionale per volume d’affari con sede in via Cascina Bruciata a Seriate, annuncia l’estinzione della procedura di, azzerando il proprio debito nei confronti di tutti i creditori indi 15 mesi sulla scadenza prevista. A conferma della solidità del gruppo, che oltre alla capogruppo comprende il distributore Franco Gomme,ha comunicato di averun’operazione dida 20di euro da parte di Banco BPM.è presente su tutto il territorio nazionale con 245 dipendenti, oltre a una rete di 190 commerciali e 14 magazzini grazie alla quale serve più di 20mila clienti, ...