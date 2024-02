Finiscimi di sangiovanni e la spinta che viene dalla voglia di ripartire

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024), al secolo Giovanni Pietro Damian, torna a Sanremo due anni dopo aver calcato per la prima volta il palco con Farfalle. All’epoca era ancora fresco di studi alla scuola di Amici e cantava un amore intenso e travolgente, oggi, che è nei big cone l’entusiasmo è mutato, anche in malinconia. Tu che non mi ami E io ancora che ti chiamo Per dirti«È un brano nostalgico e struggente», spiega. «Parla di qualcosa che ha una fine e io per lasciarmi alle spalle questa fine ho dovuto scriverci una canzone. Vorrei però che ognuno ci trovasse dentro il suo significato e ci sentisse quello che preferisce sentire. Il bello della musica è che è un po’ una cosa di tutti». Una lettera d’addio, come dichiara lui stesso, è una lettera d’addio che in qualche modo può essere d’aiuto a chiunque ...