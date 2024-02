Finge di avere una pistola Aggredisce due ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arrestato per rapina ed estorsione, dopo aver aggredito duealla stazione San Giovanni. È avvenuto ieri, ma le indagini su di lui si sono protratte per ore, per capire se la refurtiva che gli è stata trovata addosso, sia da ricondurre ad altri episodi. L’uomo, di giovane età – le cui generalità sono in fase di accertamento – ieri mattina ha avvicinato due diciottenni in stazione, simulando con la mano diunain tasca e puntadogli contro l’indice come se fosse la canne dell’arma. Si è così fatto consegnare il telefono cellulare da uno dei, e una sigaretta elettronica. Ma quando la vittima gli ha chiesto di restituire il telefono, il rapinatore ha accettato a fronte del pagamento di cinquanta euro, che gli sarebbero stati consegnati. Si tratta di una ricostruzione ancora indicativa, in attesa ...