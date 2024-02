FinalE ROVENTE Oltre il 90’ | espulso anche Gaiola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La calma, come diceva un vecchio proverbio mai smentito, è la virtù dei forti. Domenica il Forlì ha chiuso in pareggio il match in casa del traballante Borgo San Donnino. Un pareggio viziato da un evidente fuorigioco di un attaccante di casa che, non rilevato dalla terna arbitrale, ha finito per ingannare il portiere Pezzolato. Già prima, però, la partita aveva cambiato volto per l’espulsione di Maggioli per somma di cartellini gialli. Il nervosismo della squadra, considerandole ammonizioni subite da, Masini e Pezzolato, è poi continuato a fine gara con l’espulsione per proteste dello stesso capitano Riccardodopo il triplice fischio. Un dopo partita tumultuoso che ha visto un tifoso biancorosso invadere il campo in solitaria. Nel prossimo comunicato del Giudice Sportivo si capiranno le conseguenze disciplinari di ...