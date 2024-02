Final Fantasy VII Rebirth | demo gratuita su PS5

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – UnadiVIIsarà disponibile a partire dalla notte tra il 6 e il 7 febbraio, come rivelato da un annuncio comparso sulla dashboard della PlayStation 5. I giocatori potranno accedere al trailer dellatramite l'icona "Esplora" sulla dashboard della PlayStation 5, dove viene descritta l'opportunità di "vivere il potere della scelta". LadiVIIconsente di calarsi nei panni di Cloud o Sephiroth durante l'episodio di Nibelheim. Questo assaggio del gioco offre ai giocatori la possibilità di scoprire il capitolo iniziale della storia e di esplorare la mappa del mondo, promettendo un'avventura modellata sulle scelte del giocatore. La pubblicazione dellacoinciderà con la fine dello State of Play dedicato aVIIprevisto per il 6 febbraio online, un lungo video di approfondimento sul gioco che in Italia verrà trasmesso alle 00:30 della notte tra il 6 e il 7 febbraio.VIIè atteso con grande impazienza e sarà lanciato ufficialmente per PlayStation 5 il 29 febbraio, in esclusiva su PS5.