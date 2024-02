Feyenoord | una perdita importante in vista della Roma

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilperde una pedinaindel doppio confronto contro la: si è infortunato il portiere Bijlow Ilperde una pedinaindel doppio confronto contro la: si è infortunato il portiere Bijlow. Secondo quanto riportato da Nos.nl, il portiere dovrà rimanere fuori per circa 8 settimane e dunque salterà la doppia sfida contro i giallorossi in Europa League.

Non solo gli ottavi di Champions League : oggi c’è anche il Sorteggio degli spareggi di Europa League . Fortuna to il Milan , che becca il Rennes ... (inter-news)

De Rossi (all.) 7,5 Tre su tre, e già questo è da applausi. Ma la squadra ha aumentato i giri e migliorato il giro palla. E contro il Cagliari si è anche divertita. Un’ottima iniezione di fiducia per ...David Hancko, difensore del Feyenoord, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Europa League contro la Roma: “Conosciamo la forza della Roma dalle partite giocate contro di loro nelle ...In un febbraio determinante nell’economia della stagione, che prevede anche la doppia sfida al Feyenoord in Europa League, i giallorossi sono chiamati a dare ulteriore slancio all’eccellente cammino ...