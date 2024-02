Festival Sanremo 2024 74 Edizione ??? * Grandi Artisti | Emozioni | Sorprese * Rai 4K

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) La musica italiana protagonista assoluta, dagliaffermati ai giovani talenti, tutti a esibirsi in quello che ormai è un luogo iconico e storico: il Teatro Ariston. La 74esimadeldi, la quinta guidata da Amadeus, sarà in onda dal 6 all’10 febbraio su Rai 1 (anche in 4K) e vedrà salire sul palco 30, tra i quali tre talenti selezionati attraversoGiovani. Come ormai tradizione Amadeus sarà affiancato da co-conduttori, per qualcuno sarà la prima volta all’Ariston, per qualcun altro un ritorno in veste diversa dalla solita: martedì sarà il vincitore di2023 Marco Mengoni, mercoledì la cantante vincitrice nel 1995 Giorgia, giovedì l’attrice Teresa Mannino, venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini e sabato a ...