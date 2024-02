Festival di Sanremo | si parte Ieri allarme bomba alla cena di gala con la chef ospite di Conversano Da stasera a sabato la gara Puglia | possibilità di vittoria

(Di martedì 6 febbraio 2024) La settantaquattresima edizione deldiinizia. Amadeus direttore artistico e presentatore affiancatodal co-conduttore Marco Mengoni (vincitore l’anno scorso). Per Amadeus è la quinta volta consecutiva, verosimilmente l’ultima di questo ciclo tanto che alcuni giornali ipotizzano Carlo Conti conduttore l’anno prossimo. Si sono portati avanti con il lavoro. Troppo, visto che2024 è tutto da vivere. Trenta cantanti in, roba che finisce una serata ed inizia subito l’altra. Finale10 febbraio. Lahaditra i vari (in ordine alfabetico) Alessandra Amoroso, Diodato, Emma, Negramaro e c’è anche l’outsider barese Mininni....

Sanremo , allarme bomba . È stata sgomberata in gran fretta villa Nobel dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli ... (ilmessaggero)

Annalisa e Angelina Mango nettamente sul podio. Secondo i bookmakers Snai non ci sono dubbi. Nelle quote - scommesse che riguardano la kermesse ... (oasport)

Prima serata Mengoni, da vincitore a conduttore. Prima esibizione per tutti gli artisti Il festival di Sanremo prende il via questa sera alle 20.40 su Rai 1. Al fianco… Leggi ...Conferme e punti interrogativi che accendono la curiosità riguardo ai look dei conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo. La conferma è quella che riguarda Amadeus, che ancora una volta s ...Da Baggio all’Ariston, il cantante è uno dei più apprezzati della scena italiana. Per il brano in gara l’artista ha seminato tanti indizi sui social ...