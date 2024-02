Festival di Sanremo | si parte Ieri allarme bomba alla cena di gala con la chef ospite di Conversano Da stasera a sabato la gara Puglia | possibilità di vittoria Agricoltori sul palco?

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 6 febbraio 2024) La settantaquattresima edizione deldiinizia. Amadeus direttore artistico e presentatore affiancatodal co-conduttore Marco Mengoni (vincitore l’anno scorso). Per Amadeus è la quinta volta consecutiva, verosimilmente l’ultima di questo ciclo tanto che alcuni giornali ipotizzano Carlo Conti conduttore l’anno prossimo. Si sono portati avanti con il lavoro. Troppo, visto che2024 è tutto da vivere. Ed il prossimo sarà ildel giubileo, il numero 75. Vorrà davvero farsi sfuggire l’edizione particolare l’amatissimo conduttore di questi anni? Amadeus intanto ha detto, a proposito della protesta con i trattori in strada in tutta Italia, che se glidovessero presentarsi ali farebbe salire ...