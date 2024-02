Festival di Sanremo | scatta l’allarme bomba | interviene la polizia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ il giorno dell’inizio deldie la vigilia non è stata semplice per molti cantanti. Una villa è stata evacuata a causa di una chiamata anonima. E’ stata una vigilia deldidi paura per i cantanti e diverse persone. Come riportato da La Repubblica, nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio, è stato interrotto un party dedicato alla kermesse canora a causa della possibile presenza di una. Gli agenti disono entrati nella location e chiesto ai presenti di abbandonare la struttura per effettuare tutti i controlli del caso. Allarmealdi– Notizie.com – © AnsaIl tutto, stando alle informazioni che sono a disposizione, è partito dopo una chiamata anonima che svelava la ...