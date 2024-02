Festival di Sanremo | scatta l’allarme bomba in città alla vigilia

(Di martedì 6 febbraio 2024)della kermesse musicale dell’Ariston,. Una notizia che ha dell’incredibile. L’allerta èta durante un evento presso Villa Nobel. Non riguarda direttamente il grande evento atteso da tutt’Italia, ma è innegabile come avrà certamente un impatto su quanto avverrà domani sera, in diretta su Rai 1. Decine di persone sono state costrette ad abbandonare la cena cui stavano prendendo parte. Le forza dell’ordine hanno deciso di chiudere Corso Felice Cavallotti al traffico. Un intervento rapido e in massa della Polizia, che ha spinto gli invitati a tornare verso il centro cittadino. Una sorta di sfilata in abito da sera non prevista, nel timore generale. In aggiornamento

