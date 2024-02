Festival di Sanremo | la Mannoia incanta | c' è anche Ibra Poi Mengoni si prende la scena

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sarà Marco, il vincitore della passata edizione con "Due vite", ad affiancare come co-conduttore Amadeus nella serata d’apertura della 74esima edizione deldi. La sua sarà una doppia veste perché si esibiràcome super ospite musicale. Per la prima volta ascolteremo tutti i 30 brani in gara che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, da Tv e Web. Al termine...

Al via la 74esima edizione del Festival di Sanremo . Apre Marco Mengoni, a sorpresa entra Ibra, tra un’esibizione e l’altra. Ovazione per Fiorella ... (361magazine)

Al via la 74esima edizione del festival di Sanremo . Apre Marco Mengoni, a sorpresa entra Ibra, tra un’esibizione e l’altra. Ovazione per Fiorella ... ()

«Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti». Lo annuncia O ...Eccole le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo. Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla sua quinta direzione, è Amadeus, coadiuvato per la ...SANREMO – Amadeus si sente a cavallo nella sua quinta direzione sul palco dell’Ariston. Non a caso apre il Festival di Sanremo numero 74 con l’inno della fanfara del IV reggimento carabinieri a ...