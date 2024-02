Festival di Sanremo | in un libro la storia e i dietro le quinte del Teatro Ariston

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 6 febbraio 2024) Se questi muri potessero parlare, anzi se queste assi… Calcate dai più grandi nomi degli ultimi sessant’anni didello spettacolo, nazionale e internazionale, avrebbero davvero centinaia di storie da raccontare. Parliamo della scatola magica di, il, a cui dà voce l’attuale proprietario Walter Vacchino nel piacevolissimo volume di Salani Editore. Perché quel piccolo scrigno nel cuore della città dei fiori, dal 1977, diventa l’ombelico d’Italia (almeno) per una settimana all’anno grazie al. Copertina da Ufficio Stampa Costruito su un precedente cinema all’aperto, l’ha saputo conservare il profumo della tradizione italica. E, nonostante ogni anno si parli di una nuova location per la kermesse, il suo palco resiste indefesso. In fondo ...