Festival di Sanremo | il più pagato di tutti non è Amadeus | spunta il cachet sorprendente di un protagonista insospettabile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 6 febbraio 2024) A poche ore dall’inizio di uno dei momenti televisivi più attesi dell’anno, sono stati rivelati idie dei suoi co-conduttori. Parte stasera su Rai1, la 74ª edizione deldi. Sono 30 i cantanti in gara per quella che si preannuncia una vera e propria maratona che terrà svegli gli appassionati fino a notte inoltrata. Chi è il piùdeldi, cityrumors.itAnche, timoniere della manifestazione per la quinta edizione, avrà il suo bel da fare in questa settimana canora, dopo aver messo a punto l’intero evento in veste di direttore artistico. Con lui, nelle cinque serate che portano alla finalissima di sabato 10 febbraio i co-conduttori, che avranno il ruolo di spalla e di intrattenitori, in quello ...