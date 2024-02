Ferrovie | lavori in corso Apre il maxi-cantiere Bus pieni e traffico in tilt subito disagi al via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bus presi d’assalto eintenso sulla strada statale Briantea. Con la chiusura ufficiale ieri del tratto Bergamo-Ponte San Pietro, ildella prima tranche del potenziamento ferroviario fino a Montello ha iniziato a far sentire i suoi effetti sia sui pendolari sia sulla circolazione stradale. La giornata di ieri rappresentava il primo banco di prova per i servizi sostitutivi messi in campo da Trenord per contenere iche inevitabilmente ci sono stati. Il piano resterà in vigore fino alla fine del 2026,quando è prevista la chiusura del. Due le linee ferroviarie interessate dai: la Bergamo-Milano Porta Garibaldi via Carnate (e ritorno) e la Bergamo-Lecco. I pendolari più colpiti daisono stati quelli provenienti dai ...