Ferrara | camper a fuoco | due morti

(Di martedì 6 febbraio 2024) 22.38 Due persone sono morte in unandato a,in un parcheggio Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio della polizia e dei vigili del. All'interno del mezzo pare ci fossero due bombole di Gpl e qualcuno ha riferito di un'esplosione. I duesarebbero due familiari, di nazionalità italiana ma ancora in corso di identificazione.

Due persone sono morte in un camper andato a fuoco a Ferrara, in un parcheggio. E' successo nel tardo pomeriggio, nei pressi del Decathlon in via Ferraresi. Le cause di quanto avvenuto sono al vaglio ...Le fiamme che divorano l'abitacolo, poi lo scoppio. Un camper ha preso fuoco ed è esploso in un parcheggio a Ferrara: due persone che si trovavano all'interno sono morte. È successo nel pomeriggio di ...Questo lo scenario che si è vissuto nel tardo pomeriggio all'altezza del parcheggio di Decathlon a Ferrara dove è stata trovata la carcassa di un camper completamente disintegrato. Il dramma poco dopo ...