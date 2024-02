Fedez e Selvaggia Lucarelli | il gesto inaspettato | ecco cosa ha detto il rapper | come reagirà Selvaggia?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 6 febbraio 2024) Trai rapporti non sono mai stati idilliaci: negli anni la giornalista non si è mai risparmiata in merito ale di recente ha scoperchiato il vaso di Pandora circa il Balocco-Gate nel quale è stata coinvolta Chiara Ferragni. Non solo,è stata tra i primi a sollevare...