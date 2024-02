Federica Brignone sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) C’è chi dice “No” come Jannik Sinner e c’è chi dice “Sì”, trovando tempo e modo di organizzarsi. Ilditerrà banco questa settimana e se il campione di tennis altoatesino ha rifiutato a presenziare all’evento nazional-popolare più seguito nel nostro Paese,questa sera sul palco del Teatro Ariston nella. La fuoriclasse di La Salle, che domani ha in programma un volo da Nizza in direzione Andorra, dove dal 10 all’11 febbraio è prevista a Soldeu la tappa di Coppa del Mondo, parteciperà al day-1 sanremese. “Per me sciare è musica, ha un ritmo: lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio“, le sue parole di alcune settimane fa al TG1 e riprese da Repubblica. Dopo ...