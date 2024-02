Federica Brignone manda un messaggio a Sofia Goggia | “E’ una tosta | anche questa volta ce la farà”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non sono ore semplici per. La campionessa bergamasca di sci alpino si trova nuovamente a fronteggiare una situazione complicata. Si parla di un infortunio serio., impegnata ieri in un allenamento di gigante sulle nevi di Pontedilegno, si è procurata la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro. Una lesione che ha richiesto l’intervento chirurgico presso l’Ospedale La Madonnina di Milano. Stagione finita per lei e nuovo percorso di riabilitazione da affrontare. Diverse le reazioni da parte degli appassionati e oggi ci sonole dichiarazioni di chi la conosce piuttosto bene, la compagna di Nazionale,, chesera sarà ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo. “Mi dispiace ...