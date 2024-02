Federica Brignone | l’unica speranza dello sci azzurro che sogna un’altra Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)ospite stasera, 6 febbraio, al Festival di Sanremo. La campionessa azzurrasci alpino sul palco dell’Ariston nella serata d’apertura della 74esima edizione. Una vetrina importante per la valdostana, che è rimastaitaliana in chiavedel. L’infortunio di Sofia Goggia, infatti, fa sì chediventi la sola candidata azzurra alla Sfera di Cristallo. La 33enne di La Salle è terza in classifica con 878 punti. Davanti a lei ci sono l’americana Mikaela Shiffrin, prima con 1209, e la svizzera Lara Gut–Behrami, seconda con 1114.ha già vinto ladelnel 2019/2020, l’anno del Covid. Quello in cui la stagione si chiuse in anticipo, il ...