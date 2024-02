Federica Brignone a Sanremo | stasera ospite all' Ariston

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dalle piste da sci direttamente al palco dell': in piena stagione agonistica,ha detto sì all'invito di Amadeus anche per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 esaràd'eccezione della prima serata di, prima sciatrice al festival. "All'inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l'occasione per vivere un'esperienza unica", conferma all'ANSA l'atleta, terza nel ranking mondiale, che fa parte del gruppo sportivo militare dei carabinieri. "La musica - racconta- mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha ...