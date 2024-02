FantaSanremo | è boom | oltre 4 milioni di squadre E gioca anche l’Ambasciata Usa

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Tutto ciò è assurdo! Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dei dati superiori ad ogni più ottimistica previsione”. E’ questo il commento a caldo del team deldopo la chiusura delle iscrizioni al fantasy game, posticipate con un extra time di 16 ore ad oggi pomeriggio alle 16. Allo scattare dell’ora X gli utenti iscritti al gioco erano 2.656.000, addirittura un milione in più rispetto al risultato già straordinario dell’anno scorso. La marea di fantallenatori ha formato4,2die creato 492mila leghe (lo scorso anno erano 278mila). A spingere ancora più in alto l’asticella il vero e propriodi iscrizioni che si è avuto nell’ultima settimana ed in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e...

