FantaSanremo | è boom | oltre 4 milioni di squadre E gioca anche l’Ambasciata Usa

Tutti pazzi per il FantaSanremo e gli appassionati possono approfittare di una piccola proroga per le iscrizioni. L'extra-time, come indicato su Instagram, prevede la… Leggi ...A spingere ancora più in alto l'asticella il vero e proprio boom di iscrizioni che si è avuto nell'ultima settimana ed in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e oltre ...(Adnkronos) – “Tutto ciò è assurdo! Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dei dati superiori ad ogni più ottimistica previsione”. E’ questo il commento a caldo del team del FantaSanremo dopo la chiu ...