FantaSanremo | è boom | oltre 4 milioni di squadre E gioca anche l’Ambasciata Usa

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Tutto ciò è assurdo! Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dei dati superiori ad ogni più ottimistica previsione". E' questo il commento a caldo del team deldopo la chiusura delle iscrizioni al fantasy game, posticipate con un extra time di 16 ore ad oggi pomeriggio alle 16. Allo scattare dell'ora X gli utenti iscritti al gioco erano 2.656.000, addirittura un milione in più rispetto al risultato già straordinario dell'anno scorso. La marea di fantallenatori ha formato4,2die creato 492mila leghe (lo scorso anno erano 278mila). A spingere ancora più in alto l'asticella il vero e propriodi iscrizioni che si è avuto nell'ultima settimana ed in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e1.5dicreate. L'artista più scelto dai fantallenatori, con1.2di preferenze, è Emma. Ottimoil riscontro ottenuto da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango. A primeggiare nella classifica degli artisti maggiormente selezionati come capitano è ancora Emma, scelto nel ruolo di portabandiera della propria squadra da 800mila fantallenatori. Alle sue spalle ancora Annalisa e Angelina Mango,a Geolier e Dargen D'Amico. A partire da stasera il team delsarà pienamente operativo nello spazio messo a disposizione da Rai Pubblicità al secondo piano del Forte Santa Tecla. Nella splendida location nel porto di Sanremo il team passerà al setaccio le cinque serate del Festival, assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento e realizzerà dirette e contenuti Instagram e TikTok. Da stasera fino a sabato gli appuntamenti fissi, sempre su Instagram, saranno alle 17 per la diretta Var e alle 19.30 per la diretta pre serataalle dirette estemporanee che verranno effettuate durante le pause pubblicitarie del Festival. EUsa in Italiaale punta su Loredana Bertè. Sull'account X delè stata pubblicata la squadra scelta: capitano Loredana Bertè e componenti Il Volo, i Ricchi & Poveri, Emma e Gazzelle. Accanto alla foto della squadra il post: "Qualcuno ha detto? Ecco la nostra squadra!".