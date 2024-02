FantaSanremo chiude le iscrizioni con numeri da record

(Di martedì 6 febbraio 2024) Porto Sant’Elpidio, 6 febbraio 2024 – Alla chiusura delleal, i ragazzi del team sono rimasti increduli nel constatare iraggiunti in questa edizione dadel fantasy game legato al festival della canzone italiana: 2.656.000 gli utenti, (più di 1 milione rispetto al risultato, già straordinario, dell’anno scorso), 4.201.022 squadre (superata la quota dell’anno scorso che era di circa 4,2 milioni) e 492mila leghe (erano 278 nel 2023), commentano dopo la chiusura delle, posticipata con un extra time di 16 ore a questo pomeriggio alle 16. A spingere ancora più in alto l’asticella, il vero e proprio boom didell’ultima settimana, in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e oltre ...

Un vero e proprio fenomeno. Che di anno in anno cresce sempre di più. Il FantaSanremo ha toccato numeri record nell'edizione del 2024. E il team gongola: «Tutto ciò ...

FantaSanremo 2024, via alla gara parallela al festival. Ecco come controllare quotazioni, bonus malus e classifica ufficiale fantallenatori ...