FantaSanremo 2024 | i punti del gioco sul Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quali sono ilegati al, ilsuldi? Come nel fantacalcio, ilprevede, bonus e malus. Una volta terminata la scelta si nomina un capitano a capo della squadra di 5 artisti, in seguito si aspettano le performance dei cantanti. Ogni azione dei concorrenti è soggetta a diversi bonus e malus, un pò come i gol, gli assist, le espulsioni per i calciatori al fantacalcio. Ciascun partecipante deve comporre la propria squadra – al massimo 5 squadre per ciascun utente – con 5 dei 30 artisti in gara a. Ogni artista ha un costo stabilito dagli organizzatori e ciascun giocatore ha a disposizione 100 ...