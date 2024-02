Fano I medici minacciano di lasciare il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) A Termoli è arrivata la terza sconfitta consecutiva per l’Alma, maturata nei minuti finali e per giunta su rigore, ma più che dal campo ad allarmare la piazza fanese sono le notizie che arrivano dall’interno della società ormai ridotta ai minimi termini. E con una situazione finanziaria pesantissima, dopo che il presidente Mario Russo ha deciso di non pagare le spese di gestione. L’ultima drammatica notizia arriva dallo staff medico che è ormai giunto sul punto di mollare in quanto non riesce più a curare i giocatori a causa dell’impossibilità di pagare gli esami clinici. "Siamo in difficoltà – dice il dottor Manlio Pierboni – in quanto per poter curare i ragazzi abbiamo bisogno prima di sottoporli ad esami che non riusciamo più a fare. In queste condizioni non si è in grado di fare diagnosi e prescrivere cure. Viviamo perciò una situazione che definirei anti-etica e anti-morale, in ...