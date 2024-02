Fan increduli | il beniamino è nei guai | “Carriera finita”

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 6 febbraio 2024)tà generale nei fan di una delle principali icone sportive al mondo. Finito nei, ilrischia ora la. Uno degli sport maggiormente in crescita nell’ultimo anno è senz’altro il wrestling, disciplina basata sullo spettacolo che grazie alla WWE ha raggiunto picchi e vette inesplorate da tempo nel 2023 e a inizio 2024. Questo, grazie agli accordi ben stabili tra la compagnia di Stamford e il network FOX, all’ultima stretta di mano avuta con i dirigenti Netflix per tramettere gli show in piattaforma nonché all’ingresso, insieme alla UFC, della WWE nella famiglia TKO. Un periodo florido, senza precedenti nell’ultimo decennio, ma che rischia di essere spazzato via dagli ultimi scandali inerenti alla compagnia. Un wrestler in particolare, ben amato dal pubblico, rischia addirittura la ...