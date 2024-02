Facebook | 20 anni fa la svolta E ora Zuck controlla un terzo del mondo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Era il febbraio del 2004 e il nuovo millennio era da poco trascorso. Non c’era stata la rivoluzione spaziale pronosticata in film come “2001: Odissea nello Spazio” di quel regista geniale e visionario che fu Stanley Kubrick ma comunque la tecnologia faceva passi da gigante: mappatura del genoma umano, ad esempio ma anche e soprattutto lo sviluppo di Internet che si era affacciata timidamente alle attenzioni dei primi hacker nel 1994 ma solo con il nuovo millennio acquisì una sua piena maturità tecnologica. Uno dei portati della Rete era il Web ed uno dei portati del Web furono i social Segui su affaritaliani.it

Facebook compie vent’anni . Il 4 febbraio 2004, l’allora ventenne Mark Zuckerberg lanciò The Facebook .com dal suo dormitorio di Harvard. Ma è una ... (linkiesta)

Era il febbraio del 2004 e il nuovo millennio era da poco trascorso. Non c’era stata la rivoluzione spaziale pronosticata in film come “2001: Odissea ... (affaritaliani)

Meta ha annunciato l'abbandono delle API che permettono agli sviluppatori di accedere ai gruppi di Facebook per pianificare la pubblicazione dei post.Clienti beffati e fornitori non pagati, decine di legali mobilitati. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate che hanno avviato un'indagine per truffa ai ...Bologna, 6 febbriao 2024 – Un gruppo internazionale di ricerca, dei quali fa parte anche l'Università di Bologna, ha rilevato il più esteso campo magnetico all'interno di un ammasso di galassie. Non s ...