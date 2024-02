F1 | venerdì l’udienza per Chris Horner | se colpevole dovrà dimettersi dalla Red Bull

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024)9 febbraio andrà in scenain merito alla denuncia per comportamento inappropriato nei confronti del team principal della Redtian. La scuderia ha dichiarato di aver preso seriamente le accuse e ha avviato l’indagine contro il dirigente britannico, vincitore di sei campionati costruttori con la Reddal 2005 ad oggi. Lunedì infatti la Redha dichiarato: “Dopo essere stata informata di alcune recenti accuse, la società ha avviato un’indagine indipendente. Questo processo, che è già in corso, viene portato avanti da un avvocato specializzato esterno. La società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata il prima possibile. Non sarebbe opportuno commentare ulteriormente in questo momento“. ...