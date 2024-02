Evil Dead | Sébastien Vani?ek dirigerà il nuovo spin-off del franchise di Sam Raimi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilde La casa si arricchirà di un-off A solo un anno di distanza dall'uscita de La Casa - Il risveglio del male,Vani?ek è stato ingaggiato per occuparsi della regia di un-off deldiprodotto da Sam. I dettagli sulla trama del film non sono stati resi noti. Quello diè unche oscilla tra l'horror e la commedia creato da, che risale all'omonimo film del 1981 con Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, eroe suo malgrado chiamato a combattere varie entità soprannaturali. La casa si è trasformato in una trilogia, dando vita anche alla …