Evaso dai domiciliari ed arrestato il ladro incastrato dal genero della sua vittima

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 Nella giornata del 5 febbraio a Latina, i CarabinieriSezione Radiomobile hanno proceduto all’arresto di un cittadino classe ’93, residente in città, in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni degli arresti. La misura cautelare era stata emessa dal Tribunale di Latina. Il soggettoera precedentemente sottoposto agli arrestia seguito di un episodio avvenuto il 18 gennaio. In quella circostanza, aveva asportato una borsa dall’interno di un’auto appartenente a una donna residente a Latina, dandosi alla fuga. Il, testimone dell’atto, lo aveva inseguito. Tuttavia, il malvivente, per eludere l’arresto, aveva minacciato il giovane estratto una siringa. Nonostante ...