Evacuata Villa Nobel a Sanremo | il cuoco | “Allarme bomba a metà cena” – Video

Sanremo , allarme bomba . È stata sgomberata in gran fretta villa Nobel dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli ... (ilmessaggero)

È stata evacuata , per un allarme bomba , Villa Nobel a Sanremo dove era in corso una cena di Radio Mediaset. Sul posto erano presenti diversi ... (ilfogliettone)

È stata sgomberata per un allarme bomba e in gran fretta Villa Nobel a Sanremo , dove era in corso una cena di radio Mediaset con dentro diversi ... (open.online)

Attimi di paura a Sanremo: verso le 23 di lunedì 5 febbraio è stata evacuata in tutta fretta Villa Nobel, sede di una cena organizzata dalle radio di Mediaset con la presenza di quasi tutti i big del ...Evacuata Villa Nobel, luogo in cui si stava svolgendo l’evento. Allarme bomba a Sanremo 2024: la ricostruzione dell’accaduto Secondo la ricostruzione di “Repubblica”, durante la cena, agenti di ...Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi artisti in gara al festival, è stata evacuata in gran fretta intorno alle 23 di lunedì 5 febbraio. All'1 di ...