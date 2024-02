Evacuata Villa Nobel a Sanremo | c’entrerebbe un’allarmante chiamata anonima | molti big in gara si trovavano lì

È stata sgomberata per un allarme bomba e in gran fretta Villa Nobel a Sanremo , dove era in corso una cena di radio Mediaset con dentro diversi ... (open.online)

Evacuata Villa Nobel, dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset per l'avvio del Festival di Sanremo, a causa di una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba. Alla festa ...Evacuata ieri sera, poco prima di mezzanotte, Villa Nobel dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset per l’avvio del Festival di Sanremo a causa di una telefonata anonima che annunciava la ...Sanremo 2024, vigilia di tensione. Telefonata anonima e allarme bomba, cantanti e vip evacuati Tensione alla vigilia del Festival. Le forze dell'ordine sospendono una serata di gala a Villa Nobel con ...