Europee | Boccia Pd | “Schlein è sicuramente un valore aggiunto”

(Di martedì 6 febbraio 2024) ROMA – “Per quello che riguarda Ellysarà lei a decidere, confrontandosi con il partito, se candidarsi o meno e con quali modalità, cercando di fare ciò che è più utile alla comunità del nostro partito. Ricordo che spesso la nostra segretaria ha fatto scelte che molto commentatori non hanno condiviso ottenendo poi però L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Silvio Berlusconi in ospedale: colica renale Manovra,(Pd): “Fanno cassa sulle pensioni dei dipendenti pubblici”, Bonaccini apre alla candidatura di: “Decisione che spetta prima di tutto a lei”, Salvini: “Non mi candido, resto a fare il ministro”, Conte: “Non mi candido e invito anche gli altri ...

Valeria Valente , senatrice del Pd, in un’intervista a ‘Il Dubbio’ parla del l’autonomia , ma si sofferma anche sulla possibile candidatura di Schlein ... (cityrumors)

Un'operazione delicatissima. Riservatissima e che punta a far dimettere Elly Schlein , segreta ria del Pd, proprio da chi l'ha sostenuta e voluta alla ... (affaritaliani)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Il Pd è un grande partito e fa le liste per le prossime elezioni Europee non nel salotto di casa ma negli organismi ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – ?Il Pd è un grande partito e fa le liste per le prossime elezioni Europee non nel salotto di casa ma negli organismi ... (calcioweb.eu)

Deve avere una stagione comune agli impegni delle altre formazioni, quindi deve partecipare a un campionato, che sia negli Emirati Arabi Uniti, o in un paese europeo, o in un'altra organizzazione ...La segretaria pd si sfoga con i suoi: i 5 Stelle senza di noi dove vanno«Calderoli ha dato finalmente la sponda, sempre cercata e che noi avevamo sempre fermato, alla follia leghista. Il Pd ha fatto una battaglia durissima in ...