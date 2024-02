Esselunga | il terzo spot è ‘La carota’ E commuove ancora Il video

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bologna, 6 febbraio 2024 – Dopo la pesca e la noce, la carota:torna con un nuovo, perfettamente in linea con la settimana di Sanremo che sta per cominciare. Si tratta delepisodio della serie ‘Non c’è spesa che non sia importante’, cheuna volta porta sugli schermi una storia che punta a toccare il cuore dello spettatore, nonché del potenziale cliente. I protagonisti dellosono Arianna, una giovane adulta, e suo padre. La ragazza deve fare un annuncio: “Voglio andare a vivere da sola, l’ho già detto alla mamma”, dice al papà mostrando agitazione. “Non stai bene qui? – è la reazione – Seitroppo piccola”. Le immagini fanno suggerire che non sia questa la ragione: l’uomo non vuole allontanarsi da quella che vedecome ‘la ...

Dalla pesca alla noce, il testimone ora passa alla carota. Va in onda a partire da questa sera il nuovo corto di Esselunga, terzo episodio della campagna “Non c’è… Leggi ...Esselunga ha pubblicato il terzo episodio della campagna "Non c’è una spesa che non sia importante". Stavolta l'ortaggio al centro dello spot è una carota.Il terzo episodio della campagna "Non c'è una spesa che non sia importante", lanciata in occasione del Festival della canzone di italiana, vede protagonista una carota, simbolo nello spot dell'unione ...