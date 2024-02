Esclusive Xbox su PS5 e Switch | presto annuncio da Microsoft

(Di martedì 6 febbraio 2024)si prepara a svelare i dettagli dei suoi piani per rendere disponibili alcune delle sueanche su console PlayStation 5 e Nintendo. Questa rivelazione arriva dopo una serie di leak che hanno alimentato speculazioni e discussioni tra i fan diriguardo al futuro delledella piattaforma: nel corso degli ultimi giorni si è parlato insistentemente di versioni PS5 di Starfield e del prossimo gioco con protagonista Indiana Jones. La scorsa settimana, voci di corridoio avevano insinuato una possibile release di Hi-Fi Rush per PS5 e Nintendo, seguendo le voci di un’espansione multi-piattaforma che includeva anche Sea of Thieves. Phil Spencer, CEO diGaming, ha espresso il proprio impegno a ...

